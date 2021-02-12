Teknosa, ‘Teknoloji Perakendeciliği' ve ‘Anchor Mağaza'da yine 1 numara oldu

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2020 yılında da tüketicilerin en beğendiği ve tercih ettiği marka seçildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından 2009 yılından beri gerçekleştirilen, bu yıl ise Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” araştırması sonuçlandı. 25 ilde yaklaşık 2.400 tüketiciyle yapılan görüşmeler sonucu 15 farklı kategorinin en beğenilen markaları belirlendi. Teknosa, “Teknoloji Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinde 11'inci kez 1 numaralı marka olma başarısını gösterdi.

“Müşteri odaklı dijitalleşmede yeni atılımlar yapacağız”

Pandemi nedeniyle dijital olarak düzenlenen 2019 ve 2020 sonuçlarının bir arada açıklandığı AYD 1 Numaralı Markalar ödül töreninde değerlendirmede bulunan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şunları söyledi:

“Türkiye genelindeki tüketicilerin beğenileriyle 11 yıldır sektörümüzde 1 numarada olmak, tüketicilerin kalbinde yer edinmek bizim için çok değerli. Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları değişti. ‘Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm sürecinde attığımız adımlar sayesinde değişime çok hızlı uyum sağladık ve müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve kesintisiz bir biçimde en iyi hizmeti sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarına doğru zamanda, istedikleri kanalda uygun fiyatla erişebilmesi için sektörde öncülükleri sürdürmemiz bu dönemde başarımızın anahtarı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve her türlü koşulda bize güvenmeyi sürdüren müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl yine müşterilerimizin mutluluğuna öncelik vererek sunduğumuz deneyimi daha da iyi hale getirmeye odaklanacağız.”