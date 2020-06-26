Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde ‘Araçta Teslimat' dönemini başlattı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek ‘Araçta Teslimat' (Click & Drive) uygulamasını hayata geçirdi. Çoklu kanal stratejisi ile müşterilerine diledikleri şekilde kesintisiz alışveriş yapma deneyimini yaşatan firma, yeni hizmetiyle mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alma imkanı tanıyor.

Teknoloji severlerin, Teknosa.com veya mobil uygulama üzerinden yaptıkları alışverişlerinde mağazadan al seçeneğini tercih etmeleri ve kendilerine ulaşacak SMS ile randevularını oluşturmaları yeterli oluyor. İlk etapta Türkiye'de 11 ilde 19 mağazada pilot olarak hayata geçirilen araçta teslimat hizmetinin, tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.