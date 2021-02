Teknosa'dan 2021 yılı için 80 milyon TL'lik yatırım

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, 2020 yılını değerlendirmek ve 2021 hedeflerini açıklamak üzere online basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan açıklamalarda bulundu.

2020 yılında son 20 yılın en başarılı performansını gösteren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021'i yatırım yılı ilan etti. Yeni Neslin Teknosa'sı, dönüşüm programına ve müşteri deneyimine yaptığı yatırımla COVID-19 pandemisine rağmen 2020 yılında her çeyrekte başarılı finansal sonuçlar ederek dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket, 2020'nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL'ye, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon TL'ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı. 2020 boyunca başarı grafiği yükselen Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36'lık büyüme ile 5,6 milyar TL'ye, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon TL kar düzeyine taşıdı. E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3,6 katına çıkarak, 1 milyar TL'yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7'den yüzde 19'a yükseldi.

Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında yatırımlarını arttırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldı.

“Rekor yatırımla Teknosa'yı en güçlü şekilde geleceğe hazırlıyoruz”

Şirketin 2020 yılının değerlendirildiği basın toplantısında yeni yatırımların müjdesini veren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, şunları söyledi: “2020 yılı pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Ancak hedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında ‘Yeni Neslin Teknosa'sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve kârlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021 yılında geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyoruz. Teknosa hem yatırımlarına ivme kazandıracak hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek. Stratejik yol haritamızda birçok önemli konu başlığımız mevcut. Geçtiğimiz yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istiyoruz. Başarılı bir şekilde harmanladığımız fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinliklerini ve veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl teknolojiye ve çalışanlarımıza yapacağımız yatırımlarla Teknosa'yı daha ileriye taşıyacak adımlarımızı hızlandıracağız. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte Teknosa'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. Teknolojiye erişimin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatın devamlılığı için kritik hale geldiği bu dönemde, büyük bir çaba ve özveri ile canla başla çalışarak hayatın durmasına izin vermeyen Teknosa çalışanlarına ve teknoloji ihtiyaçları için her zaman bize güvenmeye devam eden müşterilerimize teşekkür ediyorum.”

“Dijitalleşme ve güçlü müşteri deneyimi istikrarlı performansı getirdi”

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da pandemi sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını vurguladı. Gürcan, şöyle konuştu: “Pandemi süreci, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa'sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark oluşturduk. Web-chat'in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz online siparişi mağazadan teslim alma seçeneğine ek olarak yine sektörde ilk ve tek olan ‘Araçta Teslimat' hizmeti gibi fiziksel ve online'ı birbirine entegre eden uygulamalarımızla her zaman ve her kanalda müşterilerimizin yanında olduk. Ürün portföyümüzü onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik, geliştirdik. Çevik organizasyonumuz ve güçlü altyapımızla sağlıklı şekilde büyümeye, performansımızı en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Teknoloji, bu zorlu dönemde hayatımızı devam ettirebilmek için en önemli araçlardan biri oldu. Türkiye'de teknoloji alışverişi denilince ilk akla gelen markayız. 20 yıldır Türkiye'de herkesin teknolojiye erişmesi için öncü adımlar atıyoruz. Bundan sonra da dijitalleşmede yeni atılımlarla ülkemizde teknolojinin güvenilir adresi olmaya ve sektörümüzü fark oluşturan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz.”