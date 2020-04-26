Teknosa'dan 20'nci yaşına özel reklam filmi

Sabancı Holding iştiraklerinden,Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markasıTeknosa, 20'nci yılına özel hazırladığı filmi yayınladı. 20 yıldır olduğu gibi, Covid-19 salgını süresince de evde eğitim, uzaktan çalışma, sosyalleşme, eğlence, alışveriş gibi her konuda artan teknoloji ihtiyaçları için müşterilerinin yanında olan Teknosa, 20'nci doğum günü filminde,insanların teknolojiyle buluşmanın, çalışmanın ötesindetekrar bir araya geldiği, güzel anlar, anılar biriktirdiği günlerin hemen gelmesini diliyor.

2000 yılından beri ‘Herkes için Teknoloji' felsefesiyle Türkiye'de milyonları teknolojiyle buluşturan Teknosa, 4129Grey imzalı reklam filminde herkesin bir arada olacağı, kavuşacağı günlere olan inancını vurgularken,birlikte geçirilecek daha nice yılların ve güzel bir geleceğin olduğunu hatırlatıyor.

Filmi izlemek için: https://m.youtube.com/watch?v=P8U8ElRYCdo&feature=youtu.be

