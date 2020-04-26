İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teknosa'dan 20'nci yaşına özel reklam filmi

Teknosa'dan 20'nci yaşına özel reklam filmi
Teknosa'dan 20'nci yaşına özel reklam filmi

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 20’nci yılına özel yayınladığı reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.Filmde, Teknosa’nın 20’nci doğum günü dileğine, herkesin bir arada olduğu, hayatın normal akışına döndüğü güzel günlere vurgu yapılıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden,Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markasıTeknosa, 20'nci yılına özel hazırladığı filmi yayınladı. 20 yıldır olduğu gibi, Covid-19 salgını süresince de evde eğitim, uzaktan çalışma, sosyalleşme, eğlence, alışveriş gibi her konuda artan teknoloji ihtiyaçları için müşterilerinin yanında olan Teknosa, 20'nci doğum günü filminde,insanların teknolojiyle buluşmanın, çalışmanın ötesindetekrar bir araya geldiği, güzel anlar, anılar biriktirdiği günlerin hemen gelmesini diliyor.

2000 yılından beri ‘Herkes için Teknoloji' felsefesiyle Türkiye'de milyonları teknolojiyle buluşturan Teknosa, 4129Grey imzalı reklam filminde herkesin bir arada olacağı, kavuşacağı günlere olan inancını vurgularken,birlikte geçirilecek daha nice yılların ve güzel bir geleceğin olduğunu hatırlatıyor.

Filmi izlemek için: https://m.youtube.com/watch?v=P8U8ElRYCdo&feature=youtu.be
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.