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Teknosa'dan bayrama özel kampanyalar

Teknosa'dan bayrama özel kampanyalar
Teknosa'dan bayrama özel kampanyalar

Teknoloji perakendesinin öncü şirketi Teknosa, 8 Ağustos itibarıyla tüm kategorilerde geçerli avantajlarla dolu kampanyalarıyla ‘teknolojiseverleri’ sevindiriyor. Teknosa, ayrıca Kurban Bayramı’na özel olarak derin dondurucuları ve evleri ferahlatacak klima ve vantilatörleri indirimlerle sunuyor.

Kurban Bayramı'nı kampanyalarla karşılanıyor. Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli kampanyalar ile ‘teknolojiseverler' klimalardan akıllı telefona, notebook'tan beyaz eşyaya kadar ihtiyaç duydukları tüm teknolojilere avantajlı fiyatlarla erişme imkanı buluyor.

Kurban Bayramı'na ve kış aylarına hazırlıklı girmek isteyenler için Teknosa'da derin dondurucular yüzde 20'ye varan indirimlerle tüketicilerle buluşuyor. 8-18 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyada Hotpoint UH4 1TW.1 A PLUS çekmeceli derin dondurucu 300 TL'lik indirimle 1299 TL'den satışa sunuluyor. Evlerinde ve ofislerinde kendi iklimini oluşturmak isteyenler ise 9-18 Ağustos tarihleri arasında klimalara yüzde 15'e varan, vantilatörlere ise yüzde 40 indirimlerle erişebiliyor.

8-19 Ağustos tarihleri arasında Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefon 2899 TL'den satışa sunulurken, yanında 1 yıllık ek garanti sadece 1 TL'ye tüketicilere kolaylık sağlıyor. 9-14 Ağustos tarihlerinde tüm notebooklarda KDV tutarı kadar indirim uygulanırken, ‘teknolojiseverler' yanında HP 2630 yazıcıya sadece 49 TL'den sahip olma fırsatı yakalıyor.

Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa tarafından sunulan, TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünlerinde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme imkanına da sahip oluyor.
 

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