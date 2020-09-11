Teknosa'dan “Dersler Başladıysa” kampanyası

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni eğitim ve öğretim yılında “Dersler Başladıysa” kampanyasıyla öğrencilerin ve ebeveynlerin yanında oluyor. 11-14 Eylül tarihleri arasında mağazalarında ve Teknosa.com'da geçerli kampanya ile notebook, tablet, kulaklık ve notebook çantalarına kadar birçok farklı kategorideki ürün yüzde 40'a varan indirimle sunuluyor.

Öğrenciler kampanya kapsamında eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan Alcatel 1T 7 16 GB Wi-fi tablete 499 TL'den; Oppo A31 akıllı telefona 500 TL indirimle 2.699 TL'den, Samsung Note10 Lite ‘e ise 700 TL indirimle 4.799TL'den sahip olabiliyor. Seçili HP notebooklarda 500 TL indirim sunan kampanyada HP 15DW1002NT notebook 6.499 TL'den, HP 8XE58EA Notebook 4.499 TL'den raflarda yerini alıyor.

Öğrencilerin teknoloji ihtiyaçlarının tamamlayıcılarını yüzde 40'a varan indirim ile sunan Teknosa'da JBL T220TWS True Wireless kulaklıklar 569 TL, Samsonite 88U-09-005 GUARD IT 15”-16” notebook sırt çantası 299 TL, Samsonite 16N-09-004 14.1” QIBYTE notebook sırt çantası 399 TL'den satışa sunuluyor.

Sabah derslerden önce hazırlık sürecini de düşünen firma, çocuklar için Oral-B şarj edilebilir diş fırçasını yüzde 40 indirim ile 99 TL'den satışa sunuyor. Kampanya kapsamında kahvaltıların vazgeçilmezleri Fakir Chaizen Çay Makinesi ve Gravis Tost makinesine 899 TL yerine 629 TL'den sahip olunabiliyor.

Okul için teknoloji ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler, kampanyalardan ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi Teknosa.com'da da uzmanlardan canlı destek hizmeti alıp, online siparişler için hızlı teslimat ve araçta teslimat seçeneklerinden faydalanabilirler. Alışverişlerini diledikleri şekilde mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan (0850 222 55 99) gerçekleştirebilirler.