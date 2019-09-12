Teknosa'dan kesintisiz “Okula Dönüş” kampanyaları

Teknosa'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında tüm tablet, monitör ve yazıcı alışverişlerinde KDV tutarında indirim var. Öğrencilerin eğitim süresince en önemli bilgi edinme ve üretme araçlarından biri olan notebooklarda yüzde 50 indirimli ek garanti yaptırma fırsatı da sağlanıyor. KDV tutarında indirimlere ek olarak Lenovo Ideapad i5 işlemcili notebook 1000 TL'lik indirimle 3.299 TL'den sunulurken, HP Celeron notebook ise yüzde 20'yi aşan bir indirimle 1.599 TL'den satılıyor. Ayrıca, eski telefonunu getirenler, notebook alışverişlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra 1.000 TL'ye varan indirim kazanma şansına sahip oluyor.

Öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan tabletlerde de özel fırsatlar var. Apple Ipad 300 TL'lik indirimle 2.199 TL'den, Samsung Galaxy TAB A T510 tablet ise yüzde 20'yi aşan indirimle 1.299 TL'den tüketicilerle buluşuyor. Bu ürünün yanında 69,90 TL değerindeki Preo tablet ekran koruma da 1 TL'den alınabiliyor. Öğrencilerin ödevlerini yaparken en çok ihtiyaç duydukları ürünlerden Canon Pixma E-414 mürekkep püskürtmeli yazıcı ise 249 TL'lik avantajlı fiyatıyla satılıyor.

Oyunu ve esporu seven öğrenciler için de hem gaming özellikli notebooklarda hem de gaming aksesuarlarda KDV tutarında indirim sağlanırken, HP Pavillon gaming notebooku 5.999 TL'den, Casper G770 Gaming notebooku ise 5.799 TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca, tüm çocuk saatlerinde yüzde 30'a varan indirime ek Apple Watch Series 3 ve 4'lerde 300 TL'ye varan indirim var. Teknoloji severler, Oppo AX7 4/64 GB akıllı telefona 1.799 TL'ye yanında Preo Pwatch X Lite akıllı banta da 1 TL'ye sahip olma şansı yakalıyor. Rengarenk seçenekleriyle Beats Solo 3 kulak üstü kulaklıklar ise 300 TL'lik indirimle tüketicileri bekliyor.