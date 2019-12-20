Teknosa'dan yeni yılı karşılayan kampanyalar

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni yıl heyecanı yaşatacak kampanyalar sunuyor. 20 Aralık tarihinden başlamak üzere yılsonuna kadar sürecek indirim kampanyası ile Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden notebooklara, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar pek çok kategoride tüketicileri avantajlı fiyatlarla buluşturacak.

Teknosa'nın artık geleneksel hale gelen, tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli “Harcadıkça Kazan” kampanyası ise yine yıl sonuna kadar sevdiklerine ve kendine yılbaşı hediyesi almak isteyenlere harcadıkça kazandırmaya devam edecek. Kampanya kapsamında 500 TL – 1.499 TL arası alışverişlerde Arzum Linda Saç Kurutma makinesi sadece 59 TL'den satılacak. 1.500 TL – 2.499 TL arası alışverişlerde ise Fakir Tilia Blender Seti ve Arzum Steampro 2002 Buharlı Ütü yüzde 50'yi aşan indirimle sadece 129 TL'den tüketicilerle buluşacak. 2.500 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan tüketiciler de Rowenta Compact Cyclonic Elektrikli Süpürge'ye yüzde 40'a varan indirimle 499 TL'den sahip olma imkanı yakalayacak.

31 Aralık tarihine kadar sadece mağazalarında geçerli “Şimdi al Şubat'ta öde” Akbank kampanyası ile ödeme kolaylığı da sunuluacak. Kampanya kapsamında Axess kartıyla 4 taksitle alışveriş yapan Teknosa müşterilerine taksitlerini 2 ay sonra ödeme fırsatı sunulacak.