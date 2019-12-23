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Teknosa'dan yılbaşına özel Bingo yarışması

Teknosa'dan yılbaşına özel Bingo yarışması
Teknosa'dan yılbaşına özel Bingo yarışması

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yılbaşına özel indirimlerin yanı sıra Bingo yarışması ile de yeni yıl alışverişini keyifli ve avantajlı hale getiriyor.

Yılbaşı denilince akla ilk gelen oyunlardan tombalaya yeni ve farklı bir yorum katılarak kurgulanan ve hem eğlendiren hem kazandıran Teknosa Bingo, 23-27 Aralık tarihleri arasında teknosabingo.com sitesi üzerinden oynanıyor. Teknosa Bingo oyununda tamamlanan satır sayısına göre çinko yapan katılımcılar 1000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim, bingo yapan katılımcılar ise 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL indirim kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylara teknosabingo.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Teknosa, elektronik aletlerden son çıkan oyunlara, kişisel bakım ürünlerinden akıllı telefonlara kadar farklı kategorilerdeki yüzlerce üründe indirimlerin yanı sıra eğlendirirken kazandıran Bingo yarışması ile de tüketicilere yeni yıl alışverişleri için ekstra fırsatlar veriyor. Ayrıca, Teknosa'nın artık geleneksel hale gelen, tüm mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli “Harcadıkça Kazan” kampanyası da yine yıl sonuna kadar sevdiklerine ve kendine yılbaşı hediyesi almak isteyenlere harcadıkça kazandırmaya devam ediyor.

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