Teknosa'dan yılbaşına özel kampanya

Teknosa, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenleri binlerce üründe gerçekleştirdiği farklı kampanya seçenekleriyle buluşturuyor. 20-31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanyalar kapsamında TeknoClub üyelerine özel Philips 4K UHD LED Android TV 10.999 TL yerine 9.499 TL, yanında da 5.999 TL değerindeki soundbar 3.999 TL ile tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Grundig 4K UHD Smart LED TV de TeknoClub üyeleri için 11.999 TL yerine 9.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca Philips, Samsung ve LG markalı seçili TV'lerin yanlarında soundbar modellerinde indirim ve Xiaomi Redmi 10 4-128 GB akıllı telefon 5599 TL kampanyaları tüm tüketiciler için ay sonuna kadar devam ediyor.

Yeni yıl fırsatlarında Huawei Matebook D15 i3 işlemcili notebook 9999 TL'den, Casper Excalibur i5 işlemcili 3050 ekran kartlı gaming notebook 18999 TL'den tüketicilerle buluşuyor. Aksesuar ürünlerinde de farklı seçenekler sunan markada bluetooth speakerlarda yüzde 15'e, TWS kablosuz kulaklıklarda yüzde 25'e varan indirimler var. Anker Nebula taşınabilir projeksiyonlarda, Logitech, Razer, SteelSeries, Hyperx gaming aksesuarlarında da çok özel fiyatlar ay sonuna kadar sürüyor.

Özellikle pandemiyle birlikle evlerin vazgeçilmezi haline gelen süpürgelerde de kampanyalar bulunuyor. Philips FC9323 Power Pro Compact torbasız elektrikli süpürgeye 2199 TL'den, Bosch BCS611P4A Unlimited Serie 6 şarjlı dik süpürgeye 3799 TL'den sahip olmak mümkün.

Yılbaşı fırsatları 67 ilde 200'e yakın Teknosa mağazası ile dev bir pazaryerine dönüşen teknosa.com ve mobil aplikasyonlarda tüketicileri bekliyor.

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