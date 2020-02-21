Teknosa'nın cirosu yüzde 19 büyüme ile 4,1 milyar TL'yi geçti

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2019 yılının ikinci yarısında ‘Yeni Neslin Teknosa'sı' adıyla başlattığı Dönüşüm Programı'nın meyvelerini topluyor. En iyi müşteri deneyimi ve mağaza ve satış süreçlerinden kategori yönetimi ve tedarik zincirine kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşümü başlatan Teknosa, 2019 yılında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının iki katı seviyesinde büyümeyi başardı.

Gürcan: Başarı, müşteri deneyimine odaklanan dönüşüme ve dijitalleşmeye sahip çıkan Teknosalıların

2019 yılında, özellikle de yılın son çeyreğinde gösterilen iyi performansta, ‘Yeni Neslin Teknosa'sı' adıyla başlatılan Dönüşüm Programı'nın ve dijitalleşme atılımlarının etkisinin yüksek olduğunu belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Mağaza ve satış gücü etkinliğinden kategori yönetimine, tedarik zincirinden harcama verimliliğine birçok alanda çalışmalara başladık. Veriye dayalı yönetim ile müşteri deneyimini ve operasyon verimliliğimizi iyileştirmeye odaklandık. Yılın ortalarında başlattığımız dönüşüm programı kapsamında doğru ürünlerin doğru lokasyonda bulunmasını daha etkin bir seviyeye çıkardık. Aksesuar ile tamamlayıcı ürünler konusunda çeşitliliğimizi artırdık ve müşterilerimizin alışveriş sepetlerini daha değerli hale getirdik. Çoklu kanalda kesintisiz ve hızlı hizmet sunacak uygulamalar hayata geçirdik. Bütün bunlarla birlikte daha karlı ürünlere odağımızı artırdık, performansı düşük mağazalarda da aldığımız aksiyonlarla karlılığımızı geliştirdik. Böylece 2019 gibi oldukça zor bir yılın içinde performansımızı sürekli artırmayı başardık. Bu başarı, tüm Teknosa çalışanlarının Dönüşüm Programı'nı, müşteri odaklı, daha verimli ve karlı olmak için attığımız adımları sahiplenmelerinden geldi” dedi.

“Karşılaştırılabilir operasyonal karımız, yılın son çeyreğinde geçen yılın iki katından fazla bir seviyede gerçekleşti”

Dönüşüm Programı'nın etkilerinin 2020 yılında daha da belirgin hale geleceğini belirten Gürcan, şöyle devam etti: “2019'da mağaza sayımız artmamasına rağmen artan ortalama sepet tutarı ve artan müşteri sayısının etkisiyle benzer mağaza satışlarında geçen yıla göre yüzde 21 seviyesinde büyüme gösterdik. Bu da bize 4,1 milyar TL ciro sağladı. Özellikle yılın son çeyreğinde performansımızda önemli iyileşmeler elde ettik. Yılın son çeyreğinde karşılaştırılabilir operasyonel karımız, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla bir seviyede gerçekleşti. Yıllık sepet büyümesi yüzde 23 iken, yılın son çeyreğinde bu oran yüzde 38'lere kadar çıktı. 2019'un son çeyreğinde mağaza ve online ciromuz 2018'in aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.”

Teknosa.com'un cirosu 2019'da yüzde 40, son çeyrekte yüzde 90 büyüdü

2019 yılında gösterilen başarının 360 derece uygulanan bir yaklaşım sayesinde olduğunu ifade eden Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknosa.com'un altyapısını yenilediğimiz ve şirket genelinde veri analitiği için yaptığımız dijitalleşme yatırımlarımızın da olumlu etkisini 2019 yılında güçlü bir şekilde hissettik. Teknosa.com, yeni altyapısı, hızlı sevkiyatı, hizmet kapsamını genişletmesi, ürün bulunurluğu ve çeşitliliğinde sağladığı iyileşme ile hizmet kalitesinde fark oluşturarak çok başarılı bir yıl geçirdi. Teknosa.com cirosu yıl toplamında 2018'e göre yüzde 40 artarken, son çeyrekte ciro artışı yüzde 90'ı geçti ve toplam ciromuz içinde payı yüzde 7'ye ulaştı.”

“20. yılımıza güçlü girdik ve hedeflerimizi büyüttük”

2020 yılının kendileri için daha da iyi bir yıl olacağını belirten Bülent Gürcan “Dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğumuzda kazanımlarımızı sürdürürken, daha fazla değer oluşturmamızı sağlayacak yeni açılımlara da devam ediyoruz. Dönüşüm Programı'mız 2020 yılında da tüm hızıyla net bir yol haritası içerisinde sürüyor olacak. Yeni yılda finansal sonuçlarımız üzerindeki odağımızı daha da artıracak, operasyonel verimliliğimizi geliştirecek, tedarikçilerimizle beraber kazanacağımız modelleri oluşturacak ve müşteri deneyimimizi dünyadaki en iyi uygulamaları da inceleyerek daha da geliştireceğiz” dedi.

2020 yılının Teknosa'nın 20. yılı olduğunu da hatırlatan Gürcan sözlerine şu şekilde son verdi: “20. yılımıza güçlü hedeflerle giriyoruz. 20 yıldır oluşturduğumuz sayısız başarı hikayesine bu sene çok güçlü bir başarı hikayesi ekleyeceğiz. Dönüşüm Programı ve dijitalleşmenin etkileriyle bu yıl yine pazarın üzerinde performans göstermeyi, ciromuzu yüzde 15-30 arasında artırmayı ve yıl toplamında net kara geçmeyi hedefliyoruz. Tüketici güven endeksi ve global konjonktürdeki değişimleri yakından izleyerek gerektiğinde hedeflerimizi güncelleyeceğiz.”

