Teknosa'nın 'Kadın için Teknoloji' projesinde yeni dönem eğitimleri başladı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılında hayata geçirdiği ‘Kadın için Teknoloji' projesinde yeni dönemi başlattı. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek, kadınların dijital okuryazarlığını artırmak ve kadınların gelişimini desteklemek amacıyla sürdürülen projede, 2023 yılı boyunca 3 bin kadına online eğitim verilmesi planlanıyor. Türkiye'nin her köşesinden eğitime katılan kadınlar, e-hizmetlerden sosyal medyaya, güvenli internetten bilgisayar kullanımına, CV hazırlamaktan mülakat tekniklerine farklı içeriklerde eğitim alacak.

Yüz yüze eğitimler deprem bölgesinde

Proje kapsamında 16 yılda 26 bin kadına dokunan şirket, bu yılki yüz yüze eğitimleri ise deprem bölgelerinde hayata geçirecek. Depremden etkilenen şehirleri odağına alarak tüm ülkede gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla 1000 kadına ulaşılması amaçlanıyor.

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