Teknosa'nın yeni Genel Müdürü Sitare Sezgin oldu

“Herkes için Teknoloji” felsefesiyle 21 yıldır sektöründe öncü adımlar atan Teknosa'da gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Sitare Sezgin getirildi.

1 Eylül itibarıyla yeni görevine başlayan Sezgin, Sabancı Topluluğu bünyesinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar da üstlenen deneyimli bir isim.

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Sabancı Topluluğu bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen ve özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Sitare Sezgin'in Genel Müdür olarak atanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisinin bu güçlü deneyim ile Teknosa'nın vizyonu ve yol planında çok önemli katkıları olacağına ve şirketimizin önündeki fırsatları büyük başarılara dönüştüreceğine yürekten inanıyorum. Stratejik yol haritamızda yer alan uçtan uça en iyi müşteri deneyimi, dijitalleşme ve veri analitiği, sürdürülebilirlik ve çalışanlarla birlikte işin geleceğine uyum konularıyla ilgili yatırımlarımız, bundan sonra Sitare Sezgin'in liderliğinde tüm paydaşlarımız için değere dönüşmeye devam edecek” dedi.





Sitare Sezgin Hakkında:

İzmir Amerikan Koleji'nin ardından 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi'nde finans ağırlıklı tamamlayan Sezgin, iş yaşamına 1999 yılında Bain&Company şirketinde başladı. 2001-2004 yılları arasında The Boston Consulting Group'ta Kıdemli Danışman olarak görev yapan Sitare Sezgin, 2004 yılında Sabancı Topluluğu'na katıldı. Sezgin, 2010-2011 yılları arasında Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Ağustos 2011-2018 yılları arasında Boyner Grup'a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Sezgin, Mart 2016-2018 yılları arasında Carrefoursa ve Avivasa'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Sitare Sezgin, Şubat 2018'den bu yana Akbank iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.