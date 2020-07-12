Teksas'ta 2 polis vurularak öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinin Emniyet Müdürü Victor Rodriguez gazetecilere yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki polis Edelmiro Garza ve 39 yaşındaki polis Ismael Chavez'in, yapılan ihbar üzerine bir eve gittikleri anda kendilerine ateş edildiğini ve olay yerinde öldüklerini belirtti.

Polislerin saldırgana silahını bırakması çağrısı yaptığını ancak saldırganın kendisini vurarak intihar ettiğini belirten Rodriguez, “Memurlar barışı korumak için buraya geldiler ve bunun yerine silahla vurularak öldürüldüler” ifadelerini kullandı.

Rodriguez, 23 yaşındaki Aldon Caramillo olarak tanımlanan saldırganın silahlı saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmaktan hapis cezasının bulunduğunu ve arandığını belirtti.

Hasan Çelik