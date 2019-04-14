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Teksas'ta kasırga: 2 ölü

Teksas'ta kasırga: 2 ölü
Teksas'ta kasırga: 2 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletinin doğusunda etkili olan kasırga felakete yol açtı. Angelina County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobildeki 3 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. 

Franklin'de ve Teksas'ta etkili olan kasırgada en az 10 kişinin yaralandığı Teksas'ın doğusunda bazı ev ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Prefabrik evlerin de hasar gördüğü kasırga felaketinde araçların devredildiği belirtildi. Franklin'de yaklaşık 4 bin kişinin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.  

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