Tekstil atölyesinde buhar kazanının patlamasıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesindeki ütü buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, patlama anı ve binadan parçaların düştüğü görülüyor. Düşen parçaların altında o esnada oradan geçen vatandaşların son anda kurtulduğu ve panik anları görülüyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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