İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar: O anlar kamerada

Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar: O anlar kamerada
Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar: O anlar kamerada

Hadımköy'de fırtınaya tekstil atölyesinde çalışırken yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü, diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camına ise büyük parça isabet etti. Korku filmlerini aratmayan o anlar ise kameraya yansıdı.

Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar: O anlar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli fırtınada, bir çok evin çatısı uçmuş ve çok sayıda araç zarar görmüştü. Fırtınanın yaşandığı güne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırtınaya Hadımköy'deki tekstil atölyesinde çalıştıkları sırada yakalanan işçiler adeta kabusu yaşadı. İşçilerden bir tanesinin üzerine kapı düştü, diğer işçilerin de bulunduğu yemekhanenin camına büyük bir parça isabet etti. Korku filmlerini aratmayan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Üzerine kapı düşen işçi adeta ölümden döndü

Kimliği öğrenilemeyen işçi atölyedeki işini yaptığı sırada fırtına aniden bastırdı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan kapı işçinin üzerine düştü. Yıkılan kapı şans eseri işçinin önünde bulunan demirin üzerine yıkılınca işçi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yemekhanenin camına büyük parça isabet etti, işçiler zor kurtuldu

Aynı gün içerisinde yemekhanede bulunan işçiler yaşanan fırtınayı camdan izlemeye başladı. Bu sırada uçuşan devasa bir parça yemekhanenin camına isabet etti. O sırada cam kenarında oturan bir kişi, parçalanan camdan şans eseri kurtuldu. Neye uğradığını şaşıran genç bulunduğu bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.

Batuhan Toprak



 

İLGİLİ HABER
Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı
İLGİLİ HABER
Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu Fırtınada yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu
İLGİLİ HABER
Fırtınada panik anları kamerada Fırtınada panik anları kamerada
İLGİLİ HABER
Fırtınayla uçan çatı yan apartmandaki evin içine girdi Fırtınayla uçan çatı yan apartmandaki evin içine girdi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.