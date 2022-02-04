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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Samsun’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, atölyenin yemekhane bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek alandaki bezlere sıçradı. Yangının 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yangının, atölyenin diğer bölgelerine sıçraması ihtimaline karşı tekstil çalışanları makinelerin üzerlerini kapattılar.
Olay, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

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