Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Yangın, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Karagöz Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı atölyede çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

İçerisinde bulunan tekstil malzemeleri, kumaş ile makinelerin alev aldığı tekstil atölyesinde çıkan yangına, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışması neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, çıkan yangın esnasında atölye içerisinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

