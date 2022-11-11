Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Said Vakkas Yağcı

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