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Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı

Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıktığı fabrikada ve depoda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı - Tıkla İzle

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Said Vakkas Yağcı

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