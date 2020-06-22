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Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında hasar tespit çalışmaları devam ederken, yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında söndürme işlemi tamamlanmıştı.
Sabahın erken saatlerine kadar soğutma çalışmasının yapıldığı yangına 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 arazöz, 5 kamyon, 5 iş makinesi ve yaklaşık 100 görevli katıldı. Fabrikanın 2 deposunu küle çeviren yangın sonrası iplik, pamuk ve çeşitli tekstil ürünleri zarar gördü

Yangında zarar gören tekstil ürünleri iş makineleri tarafından kaldırılırken, fabrika işçileri ise zarar gören ürünleri temizleyerek başka depolara taşıdı. Fabrika yangınında hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Halil Ulubey
 

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