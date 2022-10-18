Tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. 50 kişiden fazla işçi için 112 Acil Çağrı Merkez'ine bilgi verildi. İşçiler, fabrikaya gelen çok sayıda ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işlerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Bazı hasta yakınları ise hastaneye gelen yemek şirketinin müdürüne isyan etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.



Ahmet Burak Öztürk



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