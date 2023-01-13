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Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada çuvallar içerisinde malzemeler ise araziye savruldu.

Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Onur Dal

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