Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil sektörü patent ve faydalı model başvuruları konusunda altın çağını yaşıyor. Verilere göre; patent ve faydalı model başvurularının dağılımında tekstil sektörü 2018 yılında 144 başvuru ile son 18 yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, tekstil ürünleri alanında patent alınan başlıklara ilişkin değerlendirmesinde, "Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi, dokuma, tekstil ürünlerinin bitirilmesi gibi başlıklarda patent alınmış. Ayrıca giyim eşyalarının imalatında ise, kürk hariç, giyim eşyası imalatı, kürkten eşya imalatı, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı ve bu başlıkların alt sektörleri kapsamında patentlerin alındığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Tekstil ürünleri ihracatında önemli bir ivme yakalandığını kaydeden Akbulut, "2019 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde yaklaşık 18 milyar dolarlık bir hacmin yakalandığını görüyoruz. Geçen yıla kıyasla bu sektörde yapılan ihracatta önemli bir ivme yakalanmış. Yakalanan bu ivmenin sürdürülebilir olabilmesi için patent ve faydalı model konusunda yapılacak başvuru ve işlemler büyük bir öneme sahip. Sektörde ürünlere yönelik yapılan patent ve faydalı model başvurularını artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı başvurular kafa kafaya

Sektörde patent ve faydalı model başvurularının kırılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbulut, "Patent ve faydalı model konusunda 2018 itibarı ile sektörde 73 yabancı 71'de yerli olmak üzere toplamda 144 başvuru yapılmış. Bu rakam 2017'de 42 yerli 37 yabancı başvuru olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Üretilen ürünle pazarda tekel olmanın ön koşulunun patentten geçtiğine dikkati çeken Akbulut, "Patent pazarda size tekel hakkı tanıdığı gibi ürününüzün daha fazla değer kazanmasının da önünü açar. Bu bağlamada gerçekleştirilen her üretim sürecinde ürünlerinizin patentli olması büyük bir öneme sahip." şeklinde konuştu.