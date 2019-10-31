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Tekstil ve moda devi 56 şirket çevresel sürdürülebilirlik için moda paktına dahil oldu

Tekstil ve moda devi 56 şirket çevresel sürdürülebilirlik için moda paktına dahil oldu
Tekstil ve moda devi 56 şirket çevresel sürdürülebilirlik için moda paktına dahil oldu

Amacı, tekstil ve moda endüstrisinin çevresel etkilerini en aza indirmek olan toplam 56 şirket, üç ana madde üzerine yoğunlaşan Fashion Pact isimli moda paktına dahil oldular. Ana maddeler ise iklim, biyoçeşitlilik ve okyanusları kapsıyor.

Tekstil ve moda endüstrisinin çevresel etkilerini en azan indirgemek için oluşturulan Fashion Pact, 56 şirket ve 250 markayı bir araya getirdi. İklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği muhafaza etmek ve okyanusları korumak başlıklarını içeren küresel anlaşmayı imzalayan şirketler, tekstil ve moda endüstrisinin çevresel etkilerini en aza indirgemek için birlikte çalışacak.

Fashion Packt'in Paris'te düzenlenen ilk toplantısında Fashion Pact'in yönetimi, üyeleri tarafından yapılacak çalışmaların düzenlenmesi ve anlaşmada verilen sözlerin pratik hedeflere çevrilmesi üzerine odaklandı. Bu bağlamda, şirketler Eylül 2020'de, her birinin bu süreçte kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seren bir başlangıç raporu paylaşma sözü verdiler. Daha sonra, Fransa'nın Ekolojik Dönüşüm ve Dayanışma Bakan Yardımcısı Brune Poirson, şirketleri çalışmalarından ve üstlendikleri görevden dolayı tebrik etmek için toplantıya katıldı.
Çevresel duyarlılığı amaçlayan anlaşmaya moda paktına Türkiye'den MANGO da dahil oldu. Mango'nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Beatriz Bayo, bu konuda “Fashion Pact, önümüzdeki yıllarda, hedeflerimizi gerçekleştirecek olan eylemleri belirleyecektir; bu da, sürdürülebilirlik için tüm endüstrinin yararına ve kolektif olarak ilerlememizi sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

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