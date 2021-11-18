Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı

Kaza, 23.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden yola çıkan Kadir. K. idaresindeki kamyon polis noktasına dalarak önce beton kolona sonra kum torbasına akabinde ise özel harekata ait konteynıra çarptı.

Kazada sürücüye ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Kazanın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve narkotik polisleri sevk edildi. Kamyonda inceleme başlatıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen şoför Kadir. K.'nın ifadesi alındı.

Kazanın sebebi ve zararın tespiti üzerine çalışılıyor.

Furkan Abrek Ünal -Ünsal Karka

