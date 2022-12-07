Tekstilci küçük esnaf ürettiği ürünleri yurtdışına satarak enflasyona karşı direniyor

Antik çağdan itibaren dokuma yapılan Türkiye coğrafyası üzerinde, günümüzde de olmak üzere tüm dünyaya, her yaşa ve her kesime uygun yüksek kaliteli tekstil ürünleri Türkiye'de üretilip yurtiçi ve yurtdışı pazarına uygun fiyatlara pazarlanıyor. Yurtiçinde perakende mağazalarında, yurtdışında ise internet mecralarında satışa sunulan tekstil ürünleri gerek ürün çeşitliliğiyle gerekse farklı tasarımlarıyla alıcılarını bekliyor.

‘Tüm dünyaya satış yapıyoruz'

Yurtiçi ve yurtdışında satış yaparak dünyaya çorap giydirdiğini söyleyen Adelsu Çorap sahibi Fatih Özsoylar, “Enflasyona karşı elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Enflasyona karşı elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Fiyatlarımız kar marjı düşük tutarak kalitenin yüksek olmasıyla beraber ucuza sunmaya çalışıyoruz. Firma olarak bütün dünyaya mal satıyoruz. Bütün dünyaya çeşitli kanallarla ulaştırmaya çalışıyoruz. Yurtdışı kaynaklı müşterilerimiz genellikle kendi perakende mağazalarında ya da internet mecralarında ürünlerimizi satıyorlar. Yurtiçinde de aynı şekilde kendi mağazalarında ürünlerimizi sunmaktan keyif alıyorlar. Enflasyona karşı tek bir taraf esnafın mücadele etmesi çok zor, o yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Furkan Duman



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