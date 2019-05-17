Tekstilde sevindiren haber

Türkiye'nin tekstil sektöründeki önemli firmalarından olan Kara Holding tarafından 5 yıl önce hazırlanan proje kapsamında sektörün önemli ham maddelerinden olan lyocell elyafını üretebilmek için toplamda 400 milyon euro'luk yatırım yapılıyor. Sektörde çok fazla bulunamayan ve Avrupa ülkeleri ya da Çin'den ithal edilen ham maddenin Türkiye'de üretilmesi ile birlikte tekstilcilerin ihtiyacı olan yıllık 10-12 bin ton lyocell elyaf ucuza karşılanabilecek. İlk etapta yıllık 20 bin ton üretim kapasitesi olacak ve ilerleyen aşamada ise kademeli olarak 40 ve 80 bin ton üretim imkanı sunulacak tesis ile dünyanın bir çok ülkesine de on binlerce ton lyocell elyafı ihraç edilerek, ülkeye yıllık 200 milyon euro'luk döviz girdisi sağlanacak.

Sektörde söz sahibi Avrupalı firmalarla ortak oldu

Tekstil, nonwoven, plastik ve enerji sektörlerinde bulunan entegre tesislerde günlük 100 ton iplik, 25 ton kumaş, 50 ton streç film, 50 ton çocuk, kadın pedi ile ıslak mendil üreterek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 60 ülkeye ihracat yapan Kara Holding, 5 yıldır üzerinde çalıştıkları proje ile birlikte tekstil sektöründe dünyanın önemli ve dev şirketleri ile ortak oldu. Avrupalı firmalarla yapılan ortaklığın ardından sektörün önemli firmaları ile ortak olan Kara Holding, toplamda 400 milyon euro değerindeki fabrika ve tesis yatırımına start verdi.

İnşaat çalışmaları başladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde satın alınan ve ilk etapta 50 bin metrekare üzerinde kurulacak tesiste ilk olarak 6 ayda yıllık 20 bin ton kapasiteli üretim gerçekleştirilecek. Sonraki bir yılda ise 40 bin ton üretim kapasitesine çıkarılacak olan tesis, arz ve talep durumuna göre ise 200 bin metrekare alanda yapılacak olan yeni tesisler ile yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine ulaştırılacak.

Ham madde açığı kapanacak

Yapılan yatırım ve hayata geçirilecek üretim tesisleri ile birlikte hem dünyanın hem de Türkiye'nin, tekstil sektöründeki en önemli ham maddelerinden olan lyocell elyaf ihtiyacı önemli derecede giderilecek, hem de Türkiye'nin ihracat açığının daha da düşürülmesine de fayda sağlanacak. Yapımına başlanan yatırım ile ilgili bilgi veren Kara Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara, "Artık kullandığımız ham maddeyi kendimiz üreteceğiz. Lyocell elyafını Türkiye'de üreten yoktu. Bizler 200 milyon euro'luk yatırım ile bu tesisleri kuracağız. İlk etapta 200 milyon euro olacak yatırımımız, sonraki süreçte 400 milyon euro'ya kadar çıkacaktır" dedi.

"Yeteri kadar bulamıyoruz"

Kara, lyocell elyafını sektördeki sanayicilerin çok kolay bulamadığını da anlatarak, "Bu elyaf dünyada çok az olduğu için bulanamıyor. Biz bu elyafı kendi tezgahlarımızda da kullanıyoruz. Ama yeteri kadar yani ihtiyacımız kadarı alamıyoruz. Çok fazla bulamadığımız için bu elyafı, üretimine karar verdik. Türkiye'de şuanda 10-12 bin ton bu elyaftan kullanılıyor. Biz ilk başta yıllık 20 bin ton üretimle başlayacağız. Talebe göre ise 5 yıl içerisinde 80 bin ton üretim kapasiteli bir yatırımı tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yabancı ortakları ikna kolay olmadı

Hem ülke hem de bölge için çok önemli ve ciddi bir yatırımı gerektiren proje için 5 yıldır Avrupalıları ikna etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kara, projeyi Türkiye, İsviçre ve Avusturya ortaklı bir firmanın hayata geçireceğini kaydetti. Yabancı ortakların kurulan şirkete yüzde 35 oranında ortaklığı bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kara, ortaklarının sektörün önde gelen firmalarından olduğunu ve kendilerini güçlükle ikna ettiklerini ifade etti. Kara, "Bu yatırım için çok heyecanlıyım. Bu yatırımı yapabilmek için 5 yıl boyunca çalıştım. Avrupa'yı ikna ettik. Kriz döneminden geçtik. Hele böyle bir kriz döneminde bile Gaziantep şehrimize yabancı sermaye getiriyoruz. Bu nedenle çok mutluyum. Yeni bir şirket kurduk. Yabancı ortaklarımız var. Yüzde 35'i yabancı ortaklarımıza ait. Yabancı ortaklarla birlikte arsasını aldık, inşaatına başladık. 2 yıl içerisinde ilk etabını bitirmiş olacağız. Zaten ortaklarımız, bu işin içerisinde olan, ham madde üreten firmalar. Bu işi çok iyi biliyorlar. Ortaklarımız zaten kendi firmaları ile Avrupa'da ve Çin'de bu işi yapıyorlar. Şimdi de Türkiye'de kuruyorlar" dedi.

ABD'den Çin'e dünyanın her yerine ihraç edilecek

Kara, üretilen elyafın ABD'den Çin'e kadar dünyanın her tarafına ihraç edeceklerini de belirterek, "Ortaklarımızla birlikte uzun yıllar ülkemize döviz kazandıracak bir fabrika kuruyoruz. Tamamlandığında yaklaşık 200 milyon euro'luk bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Ortaklarımız İsviçre ve Avusturya'dan. İhracat ABD, ispanya, Brezilya gibi ülkelere yapacağız. Hatta Çin'e bile satacağız. Çin'de bile pazar var, Çin bile bu malı istiyor. Yeter ki üretim yapalım. Biz kendi fabrikamızda bile kullanıyoruz ama yeteri kadar elyaf bulamıyoruz. Zaten bir açık olduğunu biz de biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dünyada üreten 5. ülke Türkiye olacak

Selülozik elyaf olarak da bilinen lyocell elyafı dünyada üreten 5. ülkenin Türkiye olacağını da sözlerine ekleyen Kara, "5 yıldır selülozik elyaf ile ilgili bir projede çalışıyordum. Üreteceğimiz elyafın asıl ham maddesi ağaç. Doğal bir elyaf, bu nedenle yoğun talep görüyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen endüstriyel ağaçlar, pulp şekline getiriliyor. Biz bu pulpları işleyerek elyafa dönüştüreceğiz. Bu elyafı üreten dünyada 3-4 firma var. Bu elyafı şuanda 4 ülke yapıyor. Bizim yatırımızla birlikte Türkiye 5. ülke olacaktır. Planladığımız şekilde giderse, 2 yıl içerisinde üretime geçmiş olacağız. İthalatın önünü kesmiş olacağız, ayrıca ihraç edeceğiz" diye konuştu.

Serhat Demir - Said Vakkas Yağcı