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Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor

Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor
Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile on binlerce Suriyelinin huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına kavuştuğu Tel Abyad'da, çeşitli hastalıklara neden olan haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin görev aldığı ilaçlama çalışmalarının Akçakale Gümrük Kapısından başlayarak Tel Abyad'daki tüm yerleşim birimlerinde devam edeceği belirtildi.

Çalışmaların ilk gününde Akçakale Gümrük Kapısı, Tel Abyad eski çöp toplama merkezi, ilçe merkezine giden yoldaki yerleşim birimleri ile Deyrezzor ve diğer şehirlerden gelen Suriyelilerin yaşadığı çadır yerleşim birimleri ilaçlandı.

Ayrıca, uzun yıllar belediyecilik hizmetleri alamayan ve nüfusun hızla artmaya başladığı Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatından hemen sonra içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri onarılmaya başlandı. SUDKOM, Tel Abyad ve Resulayn'da temiz içme suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteklediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

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