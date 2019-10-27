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Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam

Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam
Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da hayatı normale döndürme faaliyetleri sırasında Tel Abyad'lı vatandaşların Türk halkına teşekkür ettiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden, "Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" açıklamasıyla paylaşılan videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'nın hazırladığı kolileri alan Tel Abyad'lı vatandaşlar Tel Abyad'ı kurtardıkları için Türk askerine teşekkür ederek, "Türk halkına ve özellikle Türk askerine çok teşekkür ederiz, Tel Abyad'ı kurtardıkları için Türk askerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül
 

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