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Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür
Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yapılan yol kontrollerinde yerli halkın Mehmetçiğe nasıl teşekkür ettiğini paylaştı.

Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

Mevlüt Hasgül

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