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Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor

Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor
Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı. Terör örgütünün zulmünden kurtulan halk, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile Türk askerleri tarafından güvenliği sağlanan ilçede halk sokaklara çıkmaya başladı. Kentte esnaflar da iş yerlerini açmaya başladı.

Terör örgütünün yıllarca kendilerine zulüm ettiğini söyleyen Suriyeliler, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından ilçede güvenliğin sağlandığını ve insanların güven içerisinde sokaklara çıkmaya başladığını belirtti. Terör örgütünün kendilerinden vergi adı altında yüksek miktarda para aldığını da söyleyen insanlar, Türkiye'nin bölgenin tamamını kısa sürede huzura kavuşturacağına inandıklarını dile getirdi.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan
 

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