İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tel Aviv’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

İsrail'de silahlı saldırılar devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de bulunan Dizengoff Caddesi üzerindeki Elkov adlı bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başbakan Naftali Bennett'e Tel Aviv'deki silahlı saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Karargahında bilgi verildiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Eli Levy yaptığı açıklamada, "Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı. Evlerinizden çıkmayın. Kafanızı pencereden dışarı çıkarmayın. Balkonlarınızdan uzak durun" dedi. Saldırganı yakalama çalışmaları helikopter destekli olarak devam ediyor.

İsrail'de son 1 aydaki 4'üncü saldırı

İsrail'in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, Hadera kentinde 27 Mart'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Başkentin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde 29 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammed Rabah - Jeries Bassier

İLGİLİ HABER
İsraildeki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı İsrail’deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı
İLGİLİ HABER
İsrailde silahlı saldırı: 5 ölü İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü
İLGİLİ HABER
İsrailde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı İsrail’de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.