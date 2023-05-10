Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

İslami Cihad Hareketi'nde görevli üst düzey 3 komutanın İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Gazze'de tansiyon düşmüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 40 noktada bulunan İslami Cihad Hareketi mevzilerine füze ve havan fırlattığını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı. İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde bulunan Barzilai Hastanesi yetkilileri, saldırılarda yaralanan 2 kişinin ve şok geçiren 3 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Muhammed Rabah

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