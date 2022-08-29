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Tel sarma makinesine sıkışan genç, olay yerinde hayatını kaybetti

Tel sarma makinesine sıkışan genç, olay yerinde hayatını kaybetti
Tel sarma makinesine sıkışan genç, olay yerinde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada tel sarma makinesine sıkışan yabancı uyruklu genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tel sarma makinesine sıkışan genç, olay yerinde hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Togay (27) isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı. Olayı gören arkadaşları hemen makineyi durdurarak Togay'ın yardımına koşarken, durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik
 

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