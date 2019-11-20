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Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı
Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale’de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Telabyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından Telabyad Sınır Kapısı, 5 yıl sonra yeniden açıldı. Suriye'nin Telabyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Telabyad Sınır Kapısı açıldı. Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçlarının bu noktadan geçiş yapması ve binlerce sivilin de evlerine dönmesi bekleniyor.

Mehmet Dikeç

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