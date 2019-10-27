İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telabyad'daki sivillere STK'lardan insani yardım

Telabyad'daki sivillere STK'lardan insani yardım
Telabyad'daki sivillere STK'lardan insani yardım

Suriye sınır ilçesi olan Telabyad'da sivillere insani yardım sürüyor.

Şanlıurfa ilinde temsilciliği bulunan STK'lar hafta sonunda AFAD ve Kızılay'ın öncülüğünde sınır ilçesi olan Telabyad'a adeta çıkarma yaptı. İnsani yardım kuruluşları başta gıda malzemesi olmak üzere, battaniye, gıda kolisi, patates, portakal, süt, bisküvi ve Suriye ekmeği olmak üzere toplam 10 araçlık bir araç konvoyu ile yardım yaptı. Yardımın yapılacağı okul bahçesine gelindiğinde adeta mahşeri bir kalabalıkla karşılaşıldı. Gelen yardımlardan faydalanmak için yaşlı, genç, kadın ve motosikletlerden oluşan insan seli ile karşılaşıldı. Terör örgütü YPK/PKK beş yıl içerisinde Telabyad ilçesinde yaşayan insanları adete açlığa mahkum ettiği ve bu nedenle gıda sıkıntısının had safhaya ulaştığı gözlendi.

Telabyad'lı siviller, yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Mehmet DİKEÇ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.