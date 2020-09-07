Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için minareye çıkıyorlar

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Kumköy Mahallesi'nde cep telefonları ve internet çekmiyor. Mahalle sakinleri cep telefonları ile iletişim kuramamaktan yakınıyor. Uzaktan eğitime katılmakta güçlük çeken öğrenciler ise yetkililerden yardım bekliyor.

Sinyal olmamasından dolayı yeterli hizmet alamadıklarını belirten Kumköy Camisi İmam-Hatibi Bahattin Yiğit, "Ne internet konusunda ne de telefonun çekme konusunda yeterli hizmet alamıyoruz. Çekmesi için belirli bir noktaya çıkmamız gerekiyor" dedi.

"Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu"

Mahalle sakinlerinden Ömer Bulut ise, “Mahallemizde cep telefonları ve internet çekmiyor. Haberleşme özgürlüğümüz çok kısıtlı durumda. Yetkililer sürekli ‘alt yapı çalışmaları yapılacak, köye verici dikilecek' diyorlar. Hiçbir şekilde dönüş yapılmıyor. Üniversitelere ara verildi, uzaktan eğitime katılamadım. Mahallemizin yakınlarına bir tane baz istasyonu dikilmesi ve sinyalin kuvvetlendirilmesini istiyoruz. Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu. Bir tek burada çekiyor" diye konuştu.

Mahalle sakinleri iletişim problemlerinin çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Furkan Abrek Ünal - Nuri Oğuzhan Şeker

