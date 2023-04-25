Telefon direği otomobile ok gibi saplandı

Edinilen bilgiye göre, H.I. yönetimindeki 51 ACC 144 plakalı tır, Nar Mahallesi 171. Sokak'ta, telefon kablolarına takıldı. Tırın yerinden çıkardığı telefon direği, park halindeki otomobilin ön camından girerek, otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve yetkili ekipler sevk edildi. Ekipler, oluşan arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Yasin Esen

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