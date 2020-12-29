Telefon dolandırıcıları dolandırdıkları kişileri böyle seçiyormuş

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, “Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek” diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu çeteyi takibe başladı.

Rehberden yaşlı isimleri seçildi

Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğünü de belirlendi. Zanlıların bunu yaparken de rehberdeki “Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin” gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.

Sahte polis parayı alanı tanımıyor

Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu liderliğini ise İbrahim K. isimli şahsın yaptığını bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin sahte polis olup telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Bu şahısların yaşlı vatandaşları kandırdıktan sonra hangi ildeyse o ildeki aracıları arayıp vatandaşın yanına bir şahsı göndererek altın ya da parayı aldırdığını tespit etti. Polis zanlıları takip ederken 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da şafak vakti baskın yaptı. Polisin evlere şafak vakti yaptığı baskın drone ile saniye saniye görüntülendi.

Polis yaptığı baskında İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 16 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularında sahte polis olmadıklarını kimseyi dolandırmadıklarını öne sürdü. Zanlılar güvenlik kamerasındaki görüntülerdeki şahısların da kendileri olmadığını ileri sürdü. Sahte polis olduğu iddia edilen zanlılar parayı alan şahısları da hiç tanımadıklarını öne sürdü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İbrahim K., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. tutuklanırken Cuma A., ev hapsi tedbiriyle 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

