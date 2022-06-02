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Telefon dolandırıcılarına Şanlıurfa merkezli operasyon: 29 gözaltı

Telefon dolandırıcılarına Şanlıurfa merkezli operasyon: 29 gözaltı
Telefon dolandırıcılarına Şanlıurfa merkezli operasyon: 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Daha önce aynı dosyada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15’i tutuklanırken 22 milyon 530 bin liralık zarar engellenmişti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 TL ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Aynı dosyada 22 milyon TL zarar engellendi

Aynı dosyada daha önce yapılan operasyonda ise 16 zanlı gözaltına alınmış ve toplam 22 milyon 530 bin TL değerinde zarar engellenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 1 şahıs ise serbest bırakılmıştı.

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