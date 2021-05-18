Telefon dolandırıcısı bu defa dolandıramadı

Alınan bilgiye göre; şehir dışından gelen 5 farklı suçtan araması bulunan O.D. (23) isimli şahıs, telefon ile gayrimenkul satışı adı altında vatandaşlardan para aldığı, şahsın satış paralarını çaldığı daha da sonra alışveriş yaptığı kişileri başka telefon numarasından arayarak dolandırdığı tespit edildi. Birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen şahıs için harekete geçen Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri dolandırıcılığı farklı boyuta taşıyan şahsın Akçakoca da olduğunu belirledi. Bunun üzerine O.D. isimli şahsı takibe alan ekipler, gece saatlerinde şahsın bulunduğu yere şok baskın düzenledi. Operasyonla O.D.'yi suç üstü kıskıvrak yakalayarak göz altına aldı.