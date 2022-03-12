Telefon hırsızının rahatlığı ‘pes' dedirtti

Olay, 9 Mart günü saat 13.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. isimli şahıs, AVM güvenlik noktasından geçerken cep telefonunu kapı detektörü sepetinde unuttu.

Şüpheli E.E. isimli şahıs, durumu fark etmesi üzerine kendi cep telefonunu R.G.'nin cep telefonunun üstüne koyarak çaldı. O anlar kameraya yansırken, ekiplerin çalışmaları doğrultusunda saat 20.00 sıralarında aynı AVM içerisinde yakalanan E.E., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şahsın cep telefonunu çalma anı AVM'nin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın rahat bir şekilde sepette unutulan cep telefonun üzerine kendi telefonunu koyarak aldığı ve AVM'ye girdiği görüldü.

Sadık Kahraman

