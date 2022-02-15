Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da Y.M. (55) adlı şahsı telefonla arayıp kendisini bankadan aradığını söyleyip kredi teklifi edip IBAN numarasını ve diğer bilgilerini alıp bir bankanın ATM'sinden hesabından 3 bin 520 lira para çekip dolandıran S.B.(29) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. AKM'nin güvenlik kamerası görüntülerinden parayı çektiği tespit edilen S.B.'nin "Dolandırıcılık" suçundan yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.B. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 5 bin 860 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Muhammer Ay