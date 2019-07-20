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Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı

Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı
Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, kendisini telefonla arayıp adının kuyumcu ve banka dolandırıcılığına karıştığını söyleyen şahıslara 17 bin TL’sini kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde Ö.C'ye telefonla ulaşan bir kişi, kendisini savcı ve jandarma olarak tanıtıp adının kuyumcu ve bankaların dolandırılmasında kullanıldığını söyledi. Bu olayın aydınlatılabilmesi içinde Ö.C'den verdikleri hesaba bir miktar para yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Ö.C. verilen hesap numarasına 17 Bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.C. kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri olayla ilgili telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Onur Durmuş
 

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