Telefonla konuşurken bodrum kata düştü, o anlar kameraya yansıdı

İlçeye bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana gelen olayda makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı. Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü. Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ersoy Yalçın



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