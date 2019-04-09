Telefonla konuşurken trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu mevkisinde meydana geldi. Samet Elalmış (29) telefonla konuşurken bir taraftan da rayların üzerinden demiryolunun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada, K.O. yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Elalmış'a çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe

