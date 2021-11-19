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Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Gaziosmanpaşa’da telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını motosiklet sürücüsü ve vatandaşlar kaldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı - Tıkla İzle

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde cep telefonu ile konuşan kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Cep telefonu ile konuşmaya devam eden kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve kadın yere düştü. Ne olduğunu anlamayan kadın kısa süreli panik yaşadı. Motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan kadın, kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza sonrası o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonu ile konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına o esnada sokak üzerinde giden bir motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın daha sonra motosiklet sürücüsü ve çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkıyor.

Selim Bayraktar
 

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