Telefonla oynayan motosikletli kaza yaptı, kendisiyle dalga geçti

İstanbul Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, mesajlarına bakmak için cebinden cep telefonunu çıkarttı. Seyrederken bir yandan telefonuyla ilgilenen genç, kırmızı ışığın yandığını fark edemeyince önündeki minibüse çarptı. Ufak bir kaza atlatan genç ardından aracına çarptığının farkında bile olmayan sürücüye durumu anlattıktan sonra yoluna devam etti. Kendisinin bile güldüğü kazada genç, “telefonla oynamayın” diyerek kendisiyle dalga geçti. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur