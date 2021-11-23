Telefonu cebine attı, rahatlığı görenleri şaşırttı

Olay, önceki gün 20.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan telefoncuya kılıf almak için gelen yabancı uyruklu şahıs, tezgahın üzerinde duran telefonu gözüne kestirdi. Kılıf istediğini belirten ve ürünün parasını uzatan şahıs, dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek telefonu cebine attı. Para üstünü aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkan hırsız kayıplara karıştı. Dakikalar sonra durumu fark eden dükkan sahibi, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Hırsız baya profesyonelmiş”

Yaşanan hırsızlık anları anlatan dükkan sahibi İsmail Çankaya, “Bir müşteri telefonunu tamir edilmesini istemişti. Tamir ettikten sonra telefonu tezgahın üzerine bıraktım. Akşam saatlerinde ise yabancı uyruklu bir şahıs kılıf almak için dükkana geldi. Kılıfı aldı ve parasını uzattı. Benim para üstünü verdiğim anda dalgınlığımı fırsat bilerek tezgahtaki telefonu cebine atmış. Yani gerçekten gülünç bir olay. Bu kadar rahatlıkla hırsızlık yapmaları beni çok şaşırttı. Demek ki adam işinde baya profesyonel. Üzüldüm de bu duruma. Çünkü müşteri de telefonunu bana emanet ediyor. Kendisinin maddi durumu da yokmuş. Tabi ben kendisine yardımcı oldum ama ne olursa olsun emeğimiz boşa gitti. Bu durumda bizleri çok üzüyor. Telefon bulunmasa da önemli değil ama yetkililerden hırsızın yakalanmasını istiyorum” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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